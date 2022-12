Twitter suspend (aussi) le compte du concurrent Mastodon et bloque les liens vers le service

La purge continue chez Twitter : après les développeurs mécontents (qui se sont fait virer de la société au passage), les journalistes visiblement trop « critiques, Elon Musk s’en prend directement à un concurrent direct : le compte de Mastodon a en effet été clôturé ce jeudi 15 décembre. Il est aussi impossible de partager un lien Mastodon sur Twitter, le réseau social renvoyant à chaque fois le même message : « Votre tweet n’a pas été publié, ce lien ayant été identifié par Twitter ou nos partenaires comme potentiellement nuisible ». Mastodon nuisible, carrément…

La censure de Mastodon sur Twitter pourrait paradoxalement provoquer un petit effet Streisand (augmentation de l’engouement sur ce que l’on souhaite interdire ou censurer). On se demande tout de même quelle mouche a piqué Elon Musk et sa nouvelle équipe de modération (ou ce qu’il en reste) pour bloquer ainsi un concurrent qui ne compte à l’heure actuelle qu’un tout petit million de clients, contre 450 millions d’utilisateur pour Twitter. Le créateur de Mastodon, s’est en tout cas réjoui de ce coup projecteur (et de pub) involontaire.