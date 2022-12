Un film Death Stranding de Kojima Productions est en préparation

Death Stranding ne va pas seulement être un jeu, nous allons aussi avoir le droit à un film. Kojima Productions, la société de développement d’Hideo Kojima qui s’occupe du jeu, s’est associée à Hammerstone Studios pour avoir un long-métrage.

Le film se basera sur le jeu sorti en 2019 sur PlayStation 4, 2020 sur PC et 2021 sur PlayStation 5. Ce sera le premier long métrage de Kojima Productions et il mettra en place de nouveaux éléments et personnages dans l’univers de Death Stranding.

« Je ne pourrais pas être plus ravi par ce nouveau partenariat avec Hammerstone Studios », a déclaré Hideo Kojima. « C’est un moment charnière pour la franchise et j’ai vraiment hâte de collaborer avec eux pour porter Death Stranding sur grand écran ».

Le jeu met les joueurs au défi de reconnecter une société fracturée après le cataclysme de l’événement Death Stranding. Cet événement surnaturel a ouvert une porte entre les vivants et les morts, conduisant à des créatures de l’au-delà errant dans le monde déchu marqué par une société désolée. Le joueur incarne Sam Bridges, qui tient entre ses mains les restes déconnectés de l’avenir de l’humanité, et s’engage dans une mission visant à redonner espoir à l’humanité en reliant les derniers survivants d’une Amérique décimée. Le jeu réunit Norman Reedus dans le rôle de Sam Bridges, Mads Mikkelsen, Léa Seydoux, Guillermo del Toro et Margaret Qualley.

Il n’y a pour le moment aucune information la date de sortie du film Death Stranding. À noter que cette annonce intervient peu de temps après la révélation du deuxième jeu.