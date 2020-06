Death Stranding : les configurations recommandées pour la version PC

Le génial Death Stranding sera disponible sur PC Windows le 14 juillet prochain (avec le contenu spécial Half-Life). Le chef d’oeuvre d’Hideo Kojima, véritable pépite visuelle de la PS4/PS4 Pro, ne nécessitera pas un PC de compétition pour tourner (presque) en full détails, mais ce que l’on gagne en rendu, on le perdra sur la définition (sur la config de base). Voici donc les trois configurations recommandées pour faire tourner le jeu dans des conditions confortables :

720p / 30 ips

Windows 10

Intel Core i5-3470 ou AMD Ryzen 3 1200

8 Go de mémoire vive

NVIDIA GeForce GTX 1050 3 Go ou AMD Radeon RX 560 4 Go

DirectX 12

80 Go d’espace disque

Carte son compatible DirectX

1080p / 30 ips

Windows 10

Intel Core i5-4460 ou AMD Ryzen 5 1400

8 Go de mémoire vive

NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4 Go ou AMD Radeon RX 570 4 Go

DirectX 12

80 Go d’espace disque

Carte son compatible DirectX

1080p / 60 ips

Windows 10

Intel Core i7-3770 ou AMD Ryzen 5 1600

8 Go de mémoire vive

NVIDIA GeForce GTX 1060 6 Go ou AMD Radeon RX 590

DirectX 12

80 Go d’espace disque

Carte son compatible DirectX