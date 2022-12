Les principales annonces des Game Awards : Hades II, Death Stranding 2, SW Jedi: Survivor, Judas, etc.

L’édition 2022 des Game Awards a été une nouvelle fois assez riche en annonces « World Premiere », mais au final, seuls 7 titres ont réellement attiré notre attention. Outre le premier trailer de gameplay de Star Wars Jedi: Survivor, les deux gros coups de tonnerre ont été la confirmation de Death Stranding 2 (via un trailer sublime réalisé avec le moteur Decima), visiblement encore plus impressionnant techniquement que le premier opus, et de Juda, la dernière création des génies à l’origine de l’immense BioShock. On retiendra aussi le trailer assez remarquable (et avec le moteur du jeu encore) de Final Fantasy XVI: Revenge ainsi que le trailer de l’extension de Cyberpunk 2077: Phantom Liberty avec les premières image du personnage interprété par l’acteur Idris Elba. Gros coup de coeur enfin pour Replaced, qui semble plus prometteur à chaque présentation, et pour Hades 2, dont l’héroïne n’est autre que Melinoë, la fille de Hades.

Star Wars Jedi: Survivor. Sortie prévue le 17 mars 2023 sur PS5, Xbox Series et PC



Death Stranding 2. Le jeu est prévu sur PS5 et PC



Hades II. Le jeu sortira sur PC, PS5 et Xbox Series



Final Fantasy XVI: Revenge. Sortie prévue le 22 juin 2023 sur PS5

Juda. Sortie prévue sur PS5, Xbox Series et PC.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. Sortie prévue en 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series.

Replaced. Sortie prévue en 2023 sur PC, Xbox Series et Xbox Game Pass