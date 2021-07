Hideo Kojima explique que Death Stranding Director’s Cut… n’est pas un Director’s Cut

Avec Death Stranding, Hideo Kojima peut se targuer d’avoir réalisé l’un des jeux les plus ambitieux de la gen PS4. Ce jeu de science-fiction souvent caricaturé comme un Walking Simulator (ce qu’il n’est pas, ou alors dans son acception la plus radicale) va ressortir sur PS5 sous la forme d’un Director’s Cut… du moins est-ce ainsi que l’annonce Sony.

Car du côté de Kojima, le nom de cette version PS5 a un peu de mal à passer : « Un director’s cut dans un film est un montage supplémentaire sur une version raccourcie qui est sortie à contrecœur parce que le réalisateur n’avait pas le droit de la monter, ou parce que la durée du film devait être réduite. Dans le jeu, ce n’est pas ce qui a été coupé, mais ce qui a été produit en plus qui a été inclus. Director’s Plus ? Donc personnellement je n’aime pas le nom de Director’s Cut ».



Par cette seule déclaration, Kojima précise donc que Sony a été seul décisionnaire du titre de cette version largement étendue : nouvelles armes, nouveaux véhicules et équipements, des missions inédites et des trames narratives qui viendront enrichir le lore d’origine, de nouveaux lieux et environnements à explorer, la prise en charge des fonctions haptiques des DualSense de la PS5, c’est peu dire que les ajouts sont nombreux. Death Stranding Extended ?

La remarque un peu cinglante du créateur de MGS semble aussi confirmer certaines rumeurs qui font état d’un refroidissement des relations entre Kojima et Sony. Des « fuites » assez crédibles indiquent par ailleurs que le prochain titre de Kojima, un jeu d’horreur sous format épisodique et largement basé sur les technologies de cloud), pourrait sortir en exclusivité sur Xbox Series. Death Stranding Director’s Cut sera disponible sur PS5 le 24 septembre prochain.