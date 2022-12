Android 13 devient disponible sur le OnePlus 10T

C’est au tour du OnePlus 10T d’avoir le droit à la version stable d’Android 13. Il s’agit du dernier smartphone en date de la marque. D’autres, comme le OnePlus 10 Pro, ont déjà obtenu la dernière mise à jour d’Android.

Sur ses forums, OnePlus fait savoir que la version stable d’Android 13 pour le OnePlus 10T est pour le moment disponible auprès des utilisateurs qui ont participé à son programme de bêta. C’est une façon de les « remercier ». Les autres utilisateurs pourront prochainement la télécharger. Ce sera une réalité d’ici les prochains jours ou prochaines semaines selon les cas.

On notera que le calendrier de sortie est quelque peu surprenant. Comme dit précédemment, le OnePlus 10 Pro a déjà eu Android 13. Cela a eu lieu en septembre. Il y a ensuite eu les OnePlus 9, 9 Pro, 8 et 8T le mois dernier. Et voilà maintenant que le OnePlus 10T reçoit la mise à jour, alors qu’il s’agit du dernier smartphone en date. Les constructeurs donnent généralement la priorité à leurs récents téléphones, mais cela n’a pas vraiment été le cas ici. Pour rappel, le OnePlus 10T a vu le jour au mois d’août.

OnePlus prévoit toujours de proposer Android 13 pour d’autres appareils, y compris ses smartphones Nord, mais il n’y a pas de calendrier en place pour beaucoup de ces mises à niveau. La marque a également annoncé récemment qu’elle allait améliorer ses délais de mise à jour pour certains téléphones, avec quatre ans de mises à jour Android et cinq ans de correctifs de sécurité, à partir des appareils sortis en 2023.