Android 13 est disponible pour les OnePlus 9 et 9 Pro

C’est au tour des OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro d’avoir le droit à la version stable d’Android 13 avec la surcouche OxygenOS 13. Ils rejoignent ainsi le OnePlus 10 Pro qui dispose de la mise à jour depuis la fin septembre.

Avec le OnePlus 10 déjà sur Android 13, ce n’était qu’une question de temps avant que le OnePlus 9 obtienne la refonte vers OxygenOS 13. OnePlus a annoncé aujourd’hui que la mise à jour était enfin disponible sur les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro.

Android 13 est considérée comme une couche de polissage sur Android 12. Bien que la version précédente ait proposé de nombreuses nouvelles fonctionnalités, Android 13 a apporté de nombreuses corrections. Depuis la version bêta et la disponibilité en version stable, Google, Samsung et OnePlus avec OxygenOS ont été les plus grands constructeurs à rendre cette mise à jour disponible.

Comme à chaque fois, il s’agit d’un déploiement progressif. Il va au moins concerner l’Europe, l’Inde et les États-Unis. OnePlus note que la mise à jour commence à être proposée aux utilisateurs qui ont participé au programme de bêta. Pourtant, des utilisateurs qui n’ont pas testé les bêtas disent avoir tout de même reçu la version stable d’Android 13 avec la possibilité de l’installer. Dans tous les cas, tout le monde sera progressivement servi au fil des semaines.