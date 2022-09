Android 13 est maintenant disponible sur le OnePlus 10 Pro

Après une phase de bêtas, OnePlus rend disponible la version stable d’Android 13 pour son OnePlus 10 Pro. Cela s’appuie sur OxygenOS 13, qui n’est autre que la dernière surcouche logicielle en date du constructeur.

Selon OnePlus, la mise à jour stable d’OxygenOS 13 avec Android 13 pour le OnePlus 10 Pro (firmware C.19) est déployée de manière incrémentielle. Elle concerne d’abord les utilisateurs qui ont participé au programme pour tester la bêta, avec un déploiement plus large à suivre dans les semaines à venir.

En complément, OnePlus a fourni des fichiers pour revenir en arrière pour toutes les variantes régionales du OnePlus 10 Pro, ainsi que des instructions détaillées pour aider les utilisateurs à revenir à Android 12 s’ils rencontrent des problèmes majeurs avec la dernière mise à jour. Si vous avez déjà reçu la mise à jour sur votre OnePlus 10 Pro et que vous souhaitez revenir à la version stable précédente, rendez-vous sur cette page pour suivre les instructions.

On notera que OnePlus arrive à être plus rapide que Samsung et d’autres constructeurs. Dans le cas de Samsung, Android 13 est actuellement disponible en version bêta sur quelques appareils, dont les Galaxy S22. La société n’a pas encore communiqué une date de sortie précise pour la version stable.