Android 13 arrive en bêta pour le OnePlus 10 Pro

OnePlus propose aujourd’hui la première bêta d’Android 13 avec la surcouche OxygenOS 13 pour son OnePlus 10 Pro. Le constructeur avait déjà fait du teasing la semaine dernière en annonçant son nouveau smartphone haut de gamme.

Reste à savoir maintenant quelle sera la durée de la phase de bêta pour Android 13 sur le OnePlus 10 Pro. OnePlus ne rien à ce sujet pour l’instant. De toute façon, le système d’exploitation mobile est toujours en bêta du côté de Google, mais le groupe devrait proposer la version stable en septembre. A voir maintenant si OnePlus sortira également sa version le mois prochain ou s’il faudra patienter davantage.

Pour le moment, la bêta est disponible en Amérique du Nord et en Inde. « OxygenOS 13 arrivera dans l’Union européenne dans un avenir proche », assure OnePlus sans donner plus de détails. Il existe malgré tout un moyen de forcer l’installation si vous êtes en Europe : vous pouvez télécharger la mise à jour depuis cette adresse, puis procéder à l’installation via les réglages du smartphone. Ne le faites pas si vous ne savez pas dans quoi vous vous aventurez.