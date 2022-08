Samsung propose la bêta d’Android 13 (One UI) pour le Galaxy S22

Samsung a commencé la phase de bêta pour Android 13 avec sa surcouche One UI 5.0. Cela concerne pour le moment les Galaxy S22. Le plus surprenant est que le constructeur se veut discret sur le sujet.

Comme c’est le cas avec à peu près tous les programmes de bêtas, certains éléments ne fonctionnent tout simplement pas correctement. C’est également le cas avec la version bêta de One UI 5. Comme le déclare Samsung, le paiement sans contact, tel que Samsung Pay ou Google Pay, n’est pas susceptible de fonctionner avec la version bêta. En outre, certaines fonctions d’applications tierces peuvent ne pas être entièrement disponibles.

Pour le moment, la bêta d’Android 13 (One UI 5.0) pour les Galaxy S22 est disponible en Allemagne. Le firmware est noté S90xBXXU2ZHV4. La France et les autres pays l’auront prochainement. On peut imaginer que Samsung fera une annonce publique dans quelques jours, lors de sa conférence Unpacked. Celle-ci sera notamment l’occasion de découvrir ses nouveaux smartphones pliables, les Galaxy Z Flip 3 et Galaxy Z Fold 3.

Il n’y a pas encore d’information concernant la disponibilité en version finale d’Android 13 par Samsung. Mais si l’on en croit une récente fuite, le constructeur voudrait la proposer en octobre. En 2020, le groupe a commencé à proposer Android 11 en décembre. L’année suivante, Android 12 a fait ses débuts en novembre. Et voilà donc cette fois-ci que ce serait pour octobre.