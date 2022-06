Samsung Galaxy : bêta d’Android 13 en juillet et version finale en octobre ?

Google a déjà proposé plusieurs bêtas d’Android 13 pour ses Pixel et voilà que Samsung proposerait les siennes dès juillet pour les smartphones Galaxy. La version finale arriverait en octobre, selon SamMobile.

La première bêta d’Android 13 avec One UI 5.0 (surcouche de Samsung) arriverait dans le courant de la troisième semaine de juillet sur les Galaxy. Les premiers appareils à en profiter devraient être les Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra. Il n’est également pas impossible que les Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3 soient éligibles. Reste à savoir maintenant si tous ces modèles y auront le droit dès la troisième semaine de juillet et si ça se fera progressivement au fil de l’été selon les pays.

Un autre élément intéressant est la disponibilité de la version finale d’Android 13 pour certains Galaxy dès le mois d’octobre. Samsung s’améliorerait donc une nouvelle fois au niveau du calendrier. En 2020, le groupe a commencé à proposer Android 11 en décembre. L’année suivante, Android 12 a fait ses débuts en novembre. Et voilà donc cette fois-ci que ce serait pour octobre.

Il est bon de rappeler qu’il s’agira dans tous les cas d’un déploiement progressif qui peut varier selon les pays. Cela explique pourquoi certains ont les mises à jour majeures bien avant les autres, et ce chaque année.