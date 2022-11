Android 13 est disponible pour les OnePlus 8/8T et d’autres modèles

OnePlus poursuit son déploiement d’Android 13 sur ses smartphones et propose maintenant la mise à jour sur les différents OnePlus 8 et OnePlus 8T, ainsi que d’autres modèles.

Un certain nombre de bêtas ont aidé à préparer les propriétaires d’un OnePlus 8 ou 8T pour la version stable d’OxygenOS 13 qui s’appuie sur Android 13. Voilà maintenant que la version stable est en cours de déploiement. Il convient également de noter que les OnePlus 9R, 9RT et 10R sont à leur tour mis à jour vers Android 13.

Pour les OnePlus 8, 8 Pro et 8T, le numéro du firmware est F.13. Pour le OnePlus 9R, il s’agit de F.16. Et pour les OnePlus 9RT et 10R, il s’agit respectivement de F.11 et C14.

Avec une taille d’environ 5 Go, il s’agit d’une mise à jour assez importante. Compte tenu du fait qu’Android 13 apporte de nouvelles fonctionnalités ainsi que les ajustements visuels et de performance d’OxygenOS 13, il fallait s’y attendre. La version apporte également les correctifs de sécurité Android d’octobre 2022. Ceux de novembre existent, mais le constructeur ne les propose pas encore à ses utilisateurs.

Si vous avez l’un des modèles de OnePlus évoqués, vous pouvez vous rendre dans les paramètres et rechercher les mises à jour. Si Android 13 n’apparaît pas, réessayez dans quelques jours ou quelques semaines. Il s’agit d’un déploiement progressif, tout le monde n’est pas servi en même temps.