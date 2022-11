OnePlus promet 4 ans de mises à jour Android pour ses prochains smartphones

OnePlus s’améliore et annonce proposer 4 ans de mises à jour Android pour ses smartphones qui sortiront dès 2023. Il y aura 5 ans de mises à jour de sécurité. Attention toutefois, cela ne concernera pas 100% des téléphones de la marque.

La durée de prise en charge donnée par OnePlus pour ses téléphones a historiquement varié entre les appareils. Mais en général, il y a eu un retard par rapport à ce qui est offert par les autres fabricants. Le OnePlus 10T et le OnePlus 10 Pro doivent tous les deux bénéficier de 3 mises à jour d’Android et de 4 ans de mises à jour de sécurité, tandis que le OnePlus Nord 2T ne recevra que 2 mises à jour d’Android et 3 ans de correctifs de sécurité. C’est pire pour le OnePlus Nord N300 qui n’aura qu’une mise à jour d’Android et 2 ans de mises à jour de sécurité.

La situation va donc évoluer en 2023 avec 4 ans de mises à jour Android et 5 ans de mises à jour de sécurité pour plusieurs smartphones de OnePlus. La marque refuse toutefois de préciser quels seront les modèles concernés. On se doute que les modèles haut de gamme y auront le droit, mais qu’en sera-t-il des modèles plus abordables ? Mystère pour le moment.

En soi, OnePlus se met maintenant au même niveau que Samsung. En effet, le constructeur propose autant d’années de support logiciel pour ses smartphones Galaxy. Ironiquement, Google, qui développe Android, fait moins bien que Samsung et OnePlus, sachant que ses smartphones Pixel ont le droit à 3 ans de mises à jour Android.