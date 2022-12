Rachat d’Activision Blizzard : Microsoft a proposé d’inclure Call of Duty dans le PlayStation +, « day one »

Bloomberg nous en apprend plus sur le deal de 10 ans proposé à Sony concernant la licence Call of Duty. Pour rappel donc, Microsoft a proposé à Sony, mais aussi à Nintendo et à Steam un deal de 10 sur la licence Call of, et ce sans aucune limitation. En d’autres termes, les prochains Call of sortiraient day one sur les plateformes sus-citées. Nintendo a accepté l’offre (ce qui lui permet de renouer avec la licence), Steam a estimé que Microsoft était un partenaire de confiance et qu’un contrat écrit n’était pas nécessaire tandis que Sony a refusé, l’objectif du numéro un du JV étant de bloquer purement et simplement le rachat contrairement aux affirmations de façade sur la franchise Call of Duty.

Et donc, Bloomberg nous apprend il y a quelques heures que ce fameux deal Call of Duty incluait aussi la disponibilité du jeu, day one, sur le PlayStation +, en même temps que le Xbox Game Pass ! La parité aurait donc été totale, et l’on comprend mieux désormais pourquoi Sony a radicalement changé son discours depuis, ses attaques se portant depuis peu sur l’acquisition de l’ensemble du catalogue Activision Blizzard et non plus Call of Duty dont le sort aurait pu être réglé en amont. A noté que cette proposition d’accord date d’avant la procédure de la FTC, cette dernière ayant entre temps repris à son tour la dialectique de Sony sur l’acquisition : Call of semble désormais moins important au regard des lois anti-trust que la gestion de l’ensemble du catalogue Activision Blizzard.

