PlayStation veut grandir « en rendant Xbox plus petit », estime Phil Spencer

Phil Spencer, le responsable de la branche jeu vidéo chez Microsoft et donc de la Xbox, a commenté les actions de Sony qui cherche à bloquer le rachat d’Activision Blizzard par son concurrent.

Microsoft tacle Sony

Lors du podcast Second Request, Phil Spencer a déclaré que Sony cherche simplement à conserver sa propre domination sur le marché des consoles en s’opposant au rachat d’Activision Blizzard par Microsoft. « Sony essaie de protéger sa position dominante sur le marché des consoles, et la façon dont ils se développent est en rendant Xbox plus petit », a indiqué le dirigeant. « Ils ont une vision du secteur très différente de la nôtre. Ils ne livrent pas leurs jeux au jour le jour sur PC, et ils ne mettent pas leurs jeux dans l’abonnement quand ils les lancent », a-t-il ajouté. Il fait allusion au fait que Microsoft propose les jeux de ses studios dans le Xbox Game Pass dès le jour de sortie, ce qui n’est pas le cas de Sony avec son PlayStation Plus.

Phil Spencer a réaffirmé que l’acquisition d’Activision Blizzard par Microsoft visait à renforcer la présence de la Xbox dans la sphère des jeux mobiles et non à retirer des jeux de la PlayStation. « Mais parce que Sony mène tout le dialogue autour de la raison pour laquelle cet accord ne devrait pas être conclu afin de protéger sa position dominante sur le marché des consoles, la chose à laquelle ils s’accrochent est Call of Duty, et nous avons dit et redit que nous nous engagerons sur plusieurs années, 10 ans, pour la PlayStation », a-t-il ajouté.

Microsoft a récemment passé un accord de 10 ans avec Nintendo pour proposer Call of Duty sur les consoles du groupe (la Switch en l’état, mais potentiellement d’autres à l’avenir). Microsoft a proposé le même accord à Sony, mais le groupe a décliné.

Un rachat pas encore validé

Pour rappel, Microsoft a annoncé le rachat d’Activision Blizzard en début d’année, pour un montant de 68,7 milliards de dollars. Il faut maintenant que Microsoft obtienne le feu vert des autorités dans plusieurs régions du monde. Certaines sont toutefois réticentes, comme la FTC aux États-Unis qui a récemment porté plainte pour bloquer l’opération. En Europe, des inquiétudes existent, avec une peur de domination par la Xbox.