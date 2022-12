Les Pixel 7 ajoutent un VPN gratuit de Google et d’autres nouveautés

Les Pixel 7 et 7 Pro ont reçu la mise à jour de décembre avec plusieurs nouveautés, dont un accès gratuit au VPN de Google. Celui-ci est en temps normal inclus dans l’offre 2 To de Google One qui coûte 9,99€/mois.

Le VPN de Google permet aux utilisateurs avec un Pixel 7 ou 7 Pro d’utiliser une adresse IP alternative et de mieux protéger leur navigation sur Internet, puisque leur véritable adresse IP est cachée et la navigation est chiffrée. Par contre, Google ne propose pas d’avoir une adresse IP venant d’un autre pays. Si vous êtes en France, vous aurez une adresse IP française.

La mise à jour est aussi l’occasion d’avoir la fonctionnalité de clarté sonore, toujours sur les Pixel 7 et 7 Pro. Elle vient réduire les bruits de fond lors des appels. Google assure que cette fonctionnalité est possible grâce à sa puce Sensor G2 que l’on retrouve dans ses derniers smartphones en date.

Parmi les autres nouveautés, citons des paramètres de sécurité et de confidentialité qui sont désormais unifiés. Il y a aussi du mieux pour l’application Enregistreur qui sait maintenant détecter plusieurs personnes qui parlent et ainsi séparer les dialogues de chacun lors de la transcription, au lieu d’avoir tout rassemblé dans un seul bloc. Cela concerne les Pixel 6/6 Pro et 7/7 Pro.

Enfin, il y a un profil de sommeil Fitbit pour la Pixel Watch, la détection de la toux et du ronflement pour les Pixel 6 et 6 Pro, de nouveaux fonds d’écran et quelques améliorations ici et là.