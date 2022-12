The Last of Us : nouvelle bande-annonce pour la série prometteuse de HBO

La série The Last of Us de HBO se dévoile un peu plus aujourd’hui avec une nouvelle bande-annonce. C’est notamment l’occasion d’avoir des séquences où Joel (Pedro Pascal) et Ellie (Bella Ramsey) interagissent. Pour rappel, le premier trailer avait été publié en septembre.

Basé sur le jeu vidéo, The Last of Us se déroule 20 ans après la destruction de la civilisation moderne. Joel, un survivant endurci, est engagé pour faire sortir Ellie, une jeune fille de 14 ans, d’une zone de quarantaine oppressante. Ce qui commence comme un petit boulot devient rapidement un voyage brutal et déchirant car ils doivent tous deux traverser les États-Unis et dépendre l’un de l’autre pour survivre.

En plus de Pedro Pascal et Bella Ramsey, le casting comprend Gabriel Luna (Tommy), Anna Torv (Tess), Nico Parker (Sarah), Murray Bartlett (Frank), Nick Offerman (Bill), Melanie Lynskey (Kathleen), Storm Reid (Riley), Merle Dandridge (Marlene), Jeffrey Pierce (Perry), Lamar Johnson (Henry), Keivonn Woodard (Sam), Graham Greene (Marlon), et Elaine Miles (Florence). Ashley Johnson et Troy Baker, qui ont été respectivement Ellie et Joel dans le jeu vidéo (en anglais), seront également présents.

La série The Last of Us fera ses débuts le 15 janvier 2023 sur HBO. Il n’est toujours pas précisé quel sera le diffuseur en France. Les contenus de HBO arrivent normalement sur OCS en France, mais rien n’est moins sûr cette fois-ci parce que l’accord entre les deux groupes touche à sa fin.