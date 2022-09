The Last of Us (HBO) : voici la bande-annonce de la série prévue en 2023

HBO a mis en la ligne la bande-annonce de sa prochaine série The Last of Us, adaptée du jeu vidéo de Naughty Dog. Elle sortira en 2023, sans date plus précise pour le moment.

The Last of Us suit Joel et Ellie alors qu’ils se frayent un chemin à travers des États-Unis post-apocalyptiques ravagés par une mystérieuse maladie qui s’est emparée du cerveau des gens pour les transformer en dangereux monstres. En chemin, ils rencontrent toutes sortes de personnages, certains amicaux, d’autres au moins aussi dangereux que les infectés qu’ils fuient.

La bande-annonce permet de voir Ellie et Joel en action alors qu’ils traversent l’Amérique. En plus de voir davantage les deux protagonistes (déjà aperçus dans un premier teaser), nous avons maintenant un meilleur aperçu des claqueurs (clickers en anglais) infectés de la série, avec leurs bruits inimitables et obsédants. D’autres personnages, comme Riley, l’ami d’Ellie, font également leur apparition.

La série est créée par Craig Mazin, le créateur et scénariste de la série Chernobyl. Le programme sera mené Pedro Pascal (Joel) et Bella Ramsey (Ellie). On retrouvera également également Gabriel Luna dans le rôle de Tommy et Anna Torv dans celui de Tess. La série est développée et produite par Neil Druckmann de Naughty Dog.

The Last of Us comprendra 10 épisodes avec sa première saison. Au fait, qui sera le diffuseur en France ? Potentiellement OCS, mais cela reste à confirmer.