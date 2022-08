The Last of Us : un premier teaser pour la série de HBO

HBO a partagé un premier teaser pour la série The Last of Us, qui sera une adaptation du jeu vidéo de Naughty Dog sorti sur PlayStation. La série sortira en 2023 avec Pedro Pascal dans le rôle de Joel et Bella Ramsey dans celui-ci d’Ellie.

Comme les précédents aperçus de The Last of Us, le teaser semble fidèle au jeu. Pedro Pascal et Bella Ramsey recréent un moment de dialogue animé du jeu et l’ouverture déchirante de The Last of Us mettant en scène la fille de Joel fait une brève apparition. Le teaser montre également les restes d’un claqueur (clicker en anglais) et nous donne un aperçu de Nick Offerman dans le rôle de Bill.

La série suit Joel et Ellie alors qu’ils se frayent un chemin dans une Amérique post-apocalyptique ravagée par une maladie mystérieuse qui transforme les gens en dangereux monstres. En chemin, ils rencontrent toutes sortes de personnages, certains amicaux, d’autres tout aussi dangereux que les infectés qu’ils fuient.

Le programme est créé par Craig Mazin, le papa de la série Chernobyl. Il s’occupe aussi du scénario. La production est assurée par Neil Druckmann de Naughty Dog. En plus de Pedro Pascal, Bella Ramsey et Nick Offerman, le casting comprend Gabriel Luna en tant que Tommy et Anna Torv en tant que Tess. Il y aura 10 épisodes avec la première saison.