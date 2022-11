HBO Max officialise la date de sortie de la série The Last of Us

La petite boulette de l’app HBO Max (boulette qui avait été rapidement effacée) nous avait donc livré la bonne info : HBO Max a en effet confirmé que la série The Last of Us sera disponible dans le service par abonnement le 15 janvier prochain. L’adaptation du jeu culte de Naughty Dog va donc intégrer le prestigieux catalogue de productions HBO (Oz, Game of Thrones, House of the Dragon, Euphoria, The Leftovers, Sur Ecoute, etc.).

Réalisée par Craig Mazin (Chernobyl) sur un scénario de Neil Druckmann (qui est aussi le créateur du jeu), la série The Last of Us raconte les tribulations du duo Joel (Pedro Pascal) et Ellie (Bella Ramsay) dans un univers post-apocalyptique rempli de mutants et de malfrats. L’arc narratif de laa série devrait globalement se calquer sur celui du jeu, mais Neil Druckmann a déjà prévenu qu’il y aurait quelques surprises au programme.

Reste encore à savoir où la série sera diffusée en France, sachant que HBO Max n’est pas disponible dans l’hexagone et que l’accord avec OCS doit cesser à la fin de l’année.