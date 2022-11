VLC est de retour en Inde après un blocage pendant plusieurs mois

Ça y est, VLC est de retour en Inde. Le célèbre lecteur multimédia, créé en France, avait été banni par le gouvernement indien il y a neuf mois maintenant. Le gouvernement a levé l’interdiction.

Retour de VLC en Inde

Le ministère de l’électronique et des technologies de l’information a levé l’interdiction qui pesait sur le site de VLC. C’est ce qu’a déclaré le groupe de défense des droits Internet Freedom Foundation (IFF), basé à New Delhi, qui a apporté un soutien juridique à VideoLAN. VideoLAN a confirmé l’ordonnance.

« Cette interdiction a été mise en place sans aucun préavis et sans donner à VideoLAN la possibilité d’être entendu, ce qui allait à l’encontre des règles de blocage de 2009 et du droit établi par la Cour suprême dans l’affaire Shreya Singhal v. Union of India. C’était étrange car VLC Media Player est un logiciel libre utilisé par près de 80 millions d’Indiens », a déclaré l’IFF dans un communiqué. À l’échelle mondial, le logiciel comptabilise plus de 3,5 milliards de téléchargements.

Les fournisseurs d’accès à Internet indiens ont commencé à bloquer le site officiel de VideoLAN, où figurent des liens permettant de télécharger VLC, en février 2022, a déclaré Jean-Baptiste Kempf, président et principal développeur de VideoLAN. Il se trouve que l’Inde est l’un des plus grands marchés pour VLC.

Quelle était la raison du blocage ? C’est flou en l’état parce que le gouvernement indien n’a jamais été transparent sur le sujet. Certains ont émis l’hypothèse qu’il pourrait s’agir d’une mauvaise interprétation d’un avertissement de sécurité datant de plus tôt cette année. Symantec (connu pour son antivirus Norton) a signalé que le groupe de pirates informatiques Cicada, qui a des liens avec le gouvernement chinois, exploitait VLC ainsi que plusieurs autres applications populaires pour accéder à distance aux ordinateurs des victimes. Mais est-ce réellement lié à cela ? Aucune conformation à ce stade.