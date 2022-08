Le site de VLC est bloqué en Inde et VideoLan ne sait pas pourquoi

Il n’est plus possible de télécharger VLC, logiciel multimédia très connu (et français !), en Inde à cause d’un blocage de la part des opérateurs locaux. Le logiciel, lui, n’est pas banni à proprement parler et les Indiens qui arrivent à le récupérer d’une façon ou d’une autre peuvent l’utiliser.

Jean-Baptiste Kempf, membre de VideoLan et principal développeur de VLC, indique que le blocage du site du logiciel multimédia par les opérateurs en Inde a commencé le 13 février dernier. L’Inde représente environ 10% de la base d’utilisateurs mondiale et le blocage a entraîné une diminution globale d’environ 20% du trafic du site de VLC. Le dirigeant n’est pas entré dans les détails, mais il a noté que les fournisseurs d’accès indiens bloquent constamment le site du logiciel en utilisant des méthodologies diverses.

La raison officielle de cette restriction n’est pas encore connue, mais elle pourrait résulter d’une mauvaise compréhension par les FAI de certaines consignes de sécurité émises plus tôt cette année. En avril, il a été révélé qu’un groupe de pirates parrainé par la Chine utilisait VLC et d’autres applications populaires pour exploiter les ordinateurs de différentes victimes. Depuis, les opérateurs locaux sont en alerte sur ce front. Cela dit, Jean-Baptiste Kempf a souligné qu’aucune agence gouvernementale indienne ne l’avait contacté et que le blocage était probablement dû à un malentendu.

Une solution temporaire pour les Indiens est de télécharger VLC depuis un site tiers. Mais il faut faire attention et s’assurer qu’il s’agit de la bonne version distribuée et non d’une version modifiée pouvant inclure un virus.