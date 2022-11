Jack Dorsey, cofondateur de Twitter, s’excuse après les licenciements massifs par Elon Musk

Jack Dorsey, cofondateur et ex-patron de Twitter, a décidé d’assumer la responsabilité des licenciements massifs qui ont eu lieu chez le réseau social, à la demande d’Elon Musk, qui se veut le nouveau dirigeant depuis le rachat.

C’est par le biais de deux tweets que Jack Dorsey a réagi, reconnaissant ses choix sur l’organisation de Twitter :

Folks at Twitter past and present are strong and resilient. They will always find a way no matter how difficult the moment. I realize many are angry with me. I own the responsibility for why everyone is in this situation: I grew the company size too quickly. I apologize for that.

— jack (@jack) November 5, 2022