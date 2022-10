Netflix surprend avec l’ajout de 2,41 millions d’abonnés au 3e trimestre

Netflix a connu un premier semestre de 2022 compliqué, au point de perdre des abonnés, ce qui ne s’était pas produit depuis une décennie. Mais le service de streaming a repris des couleurs au troisième trimestre.

Un gain d’abonnés pour Netflix au 3e trimestre

Netflix a gagné 2,41 millions d’abonnés pendant le troisième trimestre, à contre-courant de ses précédents résultats. La plateforme avait perdu près de 1,2 million de clients entre janvier et juin. Au total, il y a 223,09 millions d’abonnés, explosant donc son record de fin 2021 (221,84 millions), fruit de deux années de pandémie ultra favorables aux services en ligne.

« Après un premier semestre difficile, nous pensons être sur le chemin d’une croissance à nouveau accélérée. La recette, c’est de faire plaisir à nos membres », a assuré le groupe qui parie désormais sur 227,6 millions d’abonnés au total d’ici la fin de l’année.

Ses résultats financiers ont aussi dépassé les attentes, notamment son bénéfice net de 1,4 milliard de dollars pour la période de juin à septembre, au lieu des 966 millions attendus par les analystes. Son chiffre d’affaires est ressorti à 7,93 milliards de dollars, en hausse de 5,9% sur un an. Le cofondateur Reed Hastings a jugé les résultats et les prévisions de son entreprise « pas fantastiques, mais raisonnables ».

De nouvelles stratégies pour l’avenir

Netflix va poursuivre sa stratégie de reconquête des abonnés en 2023, avec le lancement continu de blockbusters, investir dans les productions et produire davantage de contenus dans des langues autres que l’anglais.

Aussi, le service de streaming va lancer en novembre un nouvel abonnement mensuel moins cher, mais avec publicité, afin d’attirer de nouveaux consommateurs et d’engranger des revenus supplémentaires. La nouvelle offre coûtera 5,99€/mois en France et comportera des publicités de 15 à 30 secondes, diffusées au début et au milieu des programmes. La société a assuré la semaine dernière que les annonceurs étaient au rendez-vous. « Nous sommes obligés de refuser du monde en ce moment », a déclaré Greg Peters, le directeur des opérations, précisant que Netflix et Microsoft, son partenaire technologique pour la publicité, allaient devoir recruter de nouveaux employés pour faire face à la demande.

Outre la décision d’ajouter une offre avec publicité, Netflix avait par ailleurs indiqué qu’il allait resserrer la vis du côté du partage des comptes, qui permettent à de nombreuses personnes d’accéder aux contenus de la plateforme sans payer. Netflix a mené des tests dans des pays sud-américains : les détenteurs de comptes payaient moins de 3 dollars par mois pour ajouter jusqu’à deux personnes. Après les retours d’expérience, « nous nous orientons vers cette approche qui nous semble équilibrée », a indiqué Greg Peters.