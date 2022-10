Le rachat de Twitter par Elon Musk est de retour. Cela a commencé hier quand le milliardaire a envoyé une lettre au réseau social pour lui annoncer vouloir réaliser la transaction avec les mêmes conditions initiales datant d’avril (à savoir 54,20 dollars par action, soit 44 milliards de dollars). La société confirme avoir reçu la lettre.

C’est par le biais d’un tweet que Twitter annonce la nouvelle :

Twitter issued this statement about today's news: We received the letter from the Musk parties which they have filed with the SEC. The intention of the Company is to close the transaction at $54.20 per share.

— Twitter Investor Relations (@TwitterIR) October 4, 2022