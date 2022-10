La Pixel Watch sera offerte avec l’achat d’un Pixel 7 Pro dans certains pays européens

Google propose des cadeaux avec la précommande de ses produits et cette année, l’achat d’un Pixel 7 Pro en Europe permettra d’avoir une Pixel Watch offerte. Ce sera du moins le cas dans certains pays.

Selon Roland Quandt de WinFuture, la précommande d’un Pixel 7 Pro dans certains pays en Europe permettra d’avoir une Pixel Watch offerte. Dans le même temps, la précommande d’un Pixel 7 permettra d’avoir des Pixel Buds Pro offerts, là encore dans quelques pays. Le problème est que les régions concernées par ces cadeaux ne sont pour le moment pas dévoilées, si ce n’est le Royaume-Uni.

Récemment, une fuite a révélé que le prix du Pixel 7 sera de 649 euros. Ce sera du moins le tarif en Espagne et il y a de fortes chances que ce soit similaire en France et dans les autres pays voisins. Il peut éventuellement exister une petite différence à cause des taxes locales. Malheureusement, le tarif du Pixel 7 Pro n’a pas fuité, mais il est possible que ce soit 899 euros, comme son prédécesseur au lancement.

Pour ce qui est de la Pixel Watch, le prix sera de 349,99 dollars pour le modèle Wi-Fi et 399,99 dollars pour le modèle cellulaire. On peut donc se douter que le tarif européen sera aux alentours de 400 euros. Le fait que la montre connectée soit offerte avec le Pixel 7 Pro est donc un joli cadeau en soi.

Pour rappel, Google organise le 6 octobre une conférence pour dévoiler tous les détails pour ses Pixel 7 et Pixel Watch. Ce sera l’occasion de voir si la France profitera de l’offre avec la montre offerte.