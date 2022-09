Pixel 7, Pixel Watch : Google annonce une conférence pour le 6 octobre

Google a envoyé une invitation pour annoncer la tenue d’une conférence qui aura lieu le 6 octobre prochain et qui sera l’occasion de découvrir de nouveaux produits de la gamme Pixel.

Google a déjà teasé les Pixel 7, Pixel 7 Pro et la montre connectée Pixel Watch. Mais le groupe a uniquement proposé un premier aperçu, beaucoup de caractéristiques techniques sont encore inconnues (tout particulièrement pour la montre). Cette conférence du 6 octobre sera l’occasion d’avoir tous les détails, ainsi que la date de commercialisation et le prix.

« Tout se met en place cet automne », indique le carton d’invitation. Google évoque la présentation « des dernières additions en date à notre famille de produits ». À voir s’il y aura autre chose que les Pixel 7, Pixel 7 Pro et Pixel Watch. Il n’est pas impossible que de nouveaux écouteurs sans fil fassent leur apparition à l’occasion du rendez-vous.

