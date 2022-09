Google Pixel Watch : le prix de la montre connectée se dévoile

C’est le 6 octobre que Google organisera une conférence pour dévoiler en détail ses smartphones Pixel 7 et sa montre connectée Pixel Watch. Mais quel sera le prix ? 9to5Google a pu obtenir les tarifs américains.

La Pixel Watch dans sa version Wi-Fi coûtera 349,99 dollars. Ce sera 50 dollars de plus, soit 399,99 dollars, pour le modèle cellulaire. Google semble visiblement très confiant puisque son produit sera plus cher que les modèles de Samsung. Par exemple, la Galaxy Watch 5 débute à 279 dollars pour le modèle de 40 mm et 309 dollars pour le modèle de 44 mm. Le modèle de Samsung a une puce récente, là où la montre de Google aura une puce… datant de 2018. La batterie sera également plus petite.

Aussi, Google sera très proche de l’Apple Watch. Par exemple, l’Apple Watch Series 8 (qui se veut le dernier modèle en date) coûte 399 dollars. Pour la nouvelle Apple Watch SE, le premier prix est de 299 dollars.

La fuite du jour permet également d’apprendre les différents coloris qui seront proposés. Google rendra disponible sa montre connectée avec les coloris noir, gris et or.

Il faudra attendre la conférence du 6 octobre pour connaître tous les détails, dont les prix en Europe. Ils devraient logiquement être plus que similaires à ceux en dollars.