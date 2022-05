La Google Pixel Watch utiliserait une puce datant… de 2018

Google a officialisé cette semaine la Pixel Watch, sa première montre connectée, mais n’a pas dévoilé les caractéristiques techniques. Malheureusement, une fuite révèle que la montre embarquerait une puce datant de 2018.

Une puce Exynos de 2018 pour la Pixel Watch

Selon 9to5Google, la Pixel Watch de Google va tourner grâce à l’Exynos 9110, une puce de Samsung que le constructeur coréen a utilisé pour la première fois dans sa montre connectée Galaxy Watch qui a vu le jour en 2018. Ce choix est plus que surprenant sachant qu’il existe des modèles plus récents avec de meilleures performances et une meilleure gestion de l’énergie pour améliorer l’autonomie. On peut par exemple citer l’Exynos W920 que l’on retrouve dans la Galaxy Watch 4.

L’Exynos W920 a une gravure en 5 nm et utilise des cœurs Corex-A55. Pour l’Exynos 9110, c’est une gravure en 10 nm et des cœurs Corex-A53. Selon les dires de Samsung, son dernier modèle en date permet d’avoir des performances en hausse de 20% au niveau de la partie processeur et des performances graphiques dix fois supérieures.

Pourquoi ce choix ? Une théorie circule sur le fait que le développement de la montre de Google a commencé depuis un moment maintenant et l’Exynos 9110 était la dernière puce du moment au début de la conception. Passer sur la nouvelle puce de Samsung pourrait avoir un impact sur le développement et donc la date de sortie la Pixel Watch, d’où l’intérêt de garder l’ancienne. Naturellement, ce n’est pas une bonne nouvelle pour les performances et l’autonomie.

Google proposera la Pixel Watch dans le courant de l’automne avec les Pixel 7 et 7 Pro. Il n’y a pas de détails sur les caractéristiques techniques ou le prix.