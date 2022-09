Meta (Facebook) va geler les embauches et prévoit un budget serré en 2023

Meta, la maison-mère de Facebook, a pris la décision de geler les embauches, et ce jusqu’à nouvel ordre. Mark Zuckerberg, le dirigeant du groupe, a fait l’annonce aux employés, indique Bloomberg.

Mark Zuckerberg a déclaré que l’entreprise allait geler les embauches et restructurer certaines équipes pour réduire les dépenses et réaligner les priorités. Meta sera probablement plus petite en 2023 qu’elle ne l’était cette année, a-t-il dit. Il a annoncé ce gel lors d’une session hebdomadaire de questions-réponses avec les employés. Le responsable a ajouté que l’entreprise réduirait les budgets dans la plupart des équipes, même celles qui se développent, et que les équipes individuelles détermineraient comment gérer les changements d’effectifs. Cela pourrait signifier ne pas remplacer les rôles que les employés quittent, transférer des personnes vers d’autres équipes ou travailler pour gérer les personnes qui ne réussissent pas.

« J’avais espéré que l’économie se serait plus clairement stabilisée à ce jour », a déclaré Mark Zuckerberg. « Mais d’après ce que nous voyons, il ne semble pas encore que ce soit le cas, donc nous voulons planifier de manière quelque peu conservatrice ».

Lori Goler, la directrice des ressources humaines de Meta, a également pris la parole pour annoncer que le budget de Meta en 2023 sera « très serré », rapporte le Wall Street Journal. La responsable a annoncé que tous les départs ne seraient pas remplacés.

De nombreuses entreprises du secteur de la technologie ont décidé ces derniers mois de geler leurs embauches, voire de réduire leurs effectifs. Fin août, Snap a annoncé la suppression de 20% des 6 000 postes de la maison-mère du réseau social Snapchat. Au deuxième trimestre, Amazon a réduit ses effectifs de 100 000 personnes.