DART : le cubesat LICIACube enregistre les premières images de la collision avec l’astéroïde Dimorphos

De plus en plus incroyable : après les images spectaculaires de la descente de DART sur l’astéroïde Dimorphos, voilà que nous parviennent les images de la collision elle-même. C’est le cubesat LICIACube (Light Italian CubeSat for Imaging Asteroids), présent un temps à bord de la sonde DART, qui a capturé le moment précis de l’impact dans une série de clichés absolument bluffants à l’aide de ses deux caméras optiques. Les images publiées par l’agence spatiale italienne ASI dévoilent toute la violence du choc ainsi que les débris qui se sont formés à sa suite.

Si la collision est donc doublement confirmée, les chercheurs n’en ont pas fini avec le projet DART puisqu’il reste encore à évaluer si la trajectoire de Dimorphos a bien été modifié sous l’effet de l’impact. Ce travail d’analyse pourrait durer des mois voire plusieurs années. En cas de réponse positive, l’humanité pourrait bien un jour se doter d’un système de déviation de trajectoire permettant d’éviter un choc frontal entre la Terre et un astéroïde « tueur de mondes ».