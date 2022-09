DART s’est écrasé avec succès sur l’astéroïde Dimorphos

Très tôt ce matin à 1h14 (heure de Paris), l’engin spatiale Dart est rentré en collision avec l’astéroïde Dimorphos à près de 24 000 km/h. Il est encore trop tôt pour savoir si la fléchette de la NASA est parvenue à modifier la trajectoire de sa cible, mais une vidéo reconstituée à partir de multiples clichés de DART rend compte de l’approche rapide de DART sur Dimorphos (en fait, 5 minutes 30 secondes sont ici condensées en 39 secondes). C’est spectaculaire à double titre sachant que ces images nous parviennent à plus de 11 millions de kilomètres de la Terre.

Don't want to miss a thing? Watch the final moments from the #DARTMission on its collision course with asteroid Dimporphos. pic.twitter.com/2qbVMnqQrD — NASA (@NASA) September 26, 2022

Les observations de l' »après choc » par les télescopes spatiaux Hubble et James Webb (entre autres) vont désormais permettre aux scientifiques de la NASA de déterminer si oui ou non la collision entre DART et Dimorphos aura bien permis de réduire de 10 minutes la durée d’orbite du petit astéroïde autour de Didymos. L’objectif est de descendre à une durée d’orbite de 11 heures et 55 minutes à 11 heures et 45 minutes environ, ce qui prouverait que la trajectoire de Dimorphos a bien été modifiée.