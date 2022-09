Pico World : Pico dévoile son projet de Métavers

Pico est venu les bras chargés lors de la présentation de son Pico 4 beaucoup plus impressionnant que prévu. Outre donc la fiche technique de specs de ses Pico 4 et Pico 4 Pro, le fabricant chinois a aussi dévoilé ses projets pour l’avenir, à savoir un Métavers largement inspiré du projet porté à bout de bras par Meta. Si Pico n’a pas prononcé une seule fois le nom « Métavers » durant sa conférence, son open world persistant et multi-participants Pico World ressemble pourtant comme deux gouttes d’eau au Horizon Worlds de Meta, la différence essentielle étant que les avatars du Pico Worlds… auront (enfin) des jambes !

Le Pico Worlds regroupera diverses activités et mini-jeux (tir à l’arc, basket, etc.), une zone d’échange, et il sera aussi possible d’y construire son petit lopin de paradis en VR, là encore sur le modèle d’Horizon Worlds. Les avatars de Pico Worlds s’annoncent plus réalistes que ceux de Meta (ce qui n’est pas encore le cas des avatars actuels du Pico 4) et le casque serait censé disposer de la capacité de « lire » les mouvements des jambes de l’utilisateur avec ses capteurs/caméras embarqués !

Les activités de Fitness joueront un rôle important dans ce Métavers, à tel point que Pico a prévu de commercialiser en 2023 deux trackers baptisés Fitness Trackers (49 euros les deux unités) qui retranscriront avec encore plus de précision les mouvements de l’utilisateur. Pico a aussi signé un partenariat avec la start-up Wave pour la mise en place de concerts live en VR destinés aux utilisateurs de Pico 4 et du Pico Worlds. Le Pico World sera disponible pour les utilisateurs européens du Pico au début de l’anée prochaine.