Pico 4 et Pico 4 Pro : on sait désormais tout sur les concurrents des Meta Quest 2 et Meta Quest Pro

Pico a frappé fort hier soir en présentant sa nouvelle gamme de casques XR Pico 4 et Pico 4 Pro. Le fabricant chinois a même dégainé ce qui ressemble au premier « Meta Quest killer ». Le Pico 4 affiche en effet des caractéristiques techniques très proches de celles que l’on subodore pour le Meta Quest Pro, alors même que le casque du fabricant chinois est proposé à un tarif deux à trois fois inférieur !

Premier choc : le Pico 4 dispose de deux écrans Pancake (ultra fins) en LCD 4K (ou plutôt 2K par oeil) soit 2100 x 2100 pixels pour une densité de 12000 ppp. Pour faire bonne mesure, ces dalles très lumineuses assurent un FoV (champ de vision) de 105° et couvrent 85% du spectre RGB. Les premiers retours sont sans équivoque : le Meta Quest 2 et ses lentilles Fresnel, sa résolution de 1800 x 1800 pixels et son FoV de 90° est totalement largué ! Concernant la partie AR/XR (passthrough), c’est encore plus impressionnant puisque la caméra 16 mégapixels située à l’avant assure une expérience AR en couleur et en haute définition. Plusieurs testeurs rapportant que la qualité de l’affichage AR avec le Pico 4 est à parité avec les casques Varjo haut de gamme… qui coûtent plusieurs milliers d’euros !

Le choix d’optiques Pancake permet de réduire les dimensions du Pico 4, qui est donc nettement plus compact que son concurrent Meta Quest 2. Le bloc avant du casque (qui contient l’optique) pèse moins de 300 grammes, et est équilibré par le bloc arrière qui contient la batterie de 5300 mAh, permettant ainsi d’équilibrer le poids de l’ensemble. Le confort d’usage serait total selon les premiers retours, et l’on ne ressentirait plus cette sensation de poids sur le visage malheureusement habituelle avec de nombreux casques VR. Petit bonus, le casque est équipé d’un système de ventilation (ouvertures en bas du casque) afin de limiter la buée.



Autre évolution bienvenue, les arceaux des manettes sont disposés vers le haut, ce qui permet de rapprocher ses deux mains sans que les arceaux ne se cognent entre eux (comme sur le Quest 2 malheureusement). Ce design est aussi celui des manettes du PSVR 2. Les manettes du Pico 4 disposent aussi de moteurs haptiques puissants (de 5 à 500 Hz) et d’un tiroir pour les piles. Vous en voulez encore ? La batterie du Pico 4 affiche 50% d’autonomie en plus que celle du Meta Quest 2 soit 3 heures au lieu de 2 heures.

Pico a aussi considérablement amélioré l’interface de son casque, largement pompée sur celle du Meta Quest par ailleurs, et a signé à tour de bras des contrats avec les studios afin d’étoffer la bibliothèque de titres (165 jeux compatibles Pico). Le prochain Dance Dance Revolution d’Ubisoft sera ainsi pour la première fois porté en VR, et en exclusivité pour le Pico 4 ! Dans la liste des petits regrets, on déplore l’absence d’un port Jack, et il faudra se contenter du XR2 de Qualcomm pour l’affichage graphique (mais avec 8 Go de RAM, soit deux fois plus que le Meta Quest), le XR3 n’étant pas prévu avant 2023. A noter enfin que le Pico 4 peut aussi servir de casque PCVR, mais uniquement sans fil (via un adaptateur qui sera bientôt disponible).

Le meilleur pour la fin : le Pico 4 sera commercialisé dès le 18 octobre prochain au prix de 429 euros dans sa version 128 GO et 499 euros dans sa version 256 Go. C’est 50 euros en deçà du tarif du Meta Quest 2.

Pico a aussi dévoilé le Pico 4 Pro, strictement identique au Pico 4 mais avec en sus l’eye-tracking et le face-tracking. Son prix n’a pas encore été communiqué.