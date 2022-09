Netflix pourrait privilégier à l’avenir la diffusion épisodique pour ses séries les plus populaires

C’était l’un des gros atouts de Netflix à ses débuts face aux sociétés du câble américain : la diffusion le même jour de l’intégralité des épisodes d’une saison. De là est même né une expression décrivant le mode de consommation de ces nouveaux « sérievores » : le binge-watching. La chute récente du nombre d’abonnés et la concurrence de services (Apple TV+, Amazon, Disney+) nettement plus adeptes de la diffusion épisodique (un nouvel épisode chaque semaine) est peut-être en train de forcer Netflix à rebattre les cartes.

Ainsi, Reed Hastings, le CEO de Netflix, avoue lors d’une interview au site Puck.News songer sérieusement à une diffusion hebdomadaire pour les séries les plus populaires. Et l’on sait désormais que lorsque Netflix s’intéresse à quelque chose (au hasard, un abonnement avec publicité intégrée) ce n’est généralement pas pour s’en désintéresser le lendemain.

Evidemment, les esprits chagrins ne manqueront pas de faire remarquer que la diffusion épisodique pourrait être utilisée comme un « outil » permettant de retenir le client un peu plus longtemps lorsque ce dernier « accroche » à une série, et que la fin du binge-watching ferait perdre à Netflix l’un de ses principaux atouts alors même que le géant du streaming est de plus en plus critiqué pour sa politique tarifaire…