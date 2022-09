Les Pixel 3a et 3a XL obtiennent une ultime mise à jour surprise

Google devait initialement arrêter les mises à jour pour les Pixel 3a et 3a XL en juillet, mais le groupe en propose finalement une autre, qui s’avère être une surprise pour ces modèles.

La mise à jour est déployée avec le patch de sécurité de septembre d’Android. La build a pour identifiant build SP2A.220505.008. Malheureusement, Google ne propose pas Android 13 pour ses Pixel 3a et 3a XL. En effet, les deux smartphones sont certes à jour pour la partie sécurité, ils restent néanmoins sur Android 12.1. Il ne faut pas s’attendre à une mise à niveau vers Android 13… du moins officiellement.

Le Pixel 3a était le premier smartphone milieu de gamme de Google, là où le groupe s’était au départ uniquement focalisé sur le haut de gamme. Le smartphone a aidé à apporter les Pixel à davantage de personne et a été (relativement) un succès commercial sans pour autant réellement faire de compromis sur les caractéristiques techniques. On retrouve le processeur Snapdragon 670 avec 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, et Android 9 Pie au lancement. Il y a également le capteur photo de 12,2 mégapixels à l’arrière et 8 mégapixels à l’avant.

Aujourd’hui, nous sommes au Pixel 6a. Les prochains seront les Pixel 7 et 7 Pro que Google annoncera lors de sa conférence du 6 octobre. Le Pixel 7a devrait logiquement arriver en 2023.