Le Google Pixel 6a est maintenant disponible en précommande

Comme prévu, le Pixel 6a de Google est désormais disponible en précommande. Le smartphone a été annoncé en mai dernier lors de la conférence I/O de Google. Il sera livré dès la semaine prochaine.

Le Pixel 6a dispose d’un écran OLED de 6,1 pouces avec une définition de 2 340 x 1 080 pixels et un taux de rafraichissement de 60 Hz. On retrouve aussi le Corning Gorilla Glass 3 pour la protection de l’écran. Ce choix peut surprendre sachant que le Corning Gorilla Glass 3 date de quelques années maintenant. D’ailleurs, le Pixel 5a de 2021 l’avait déjà.

Sous le capot, on retrouve donc la puce Tensor de Google. Il y a également le coprocesseur Titan M2 pour la sécurité. Google propose par ailleurs 6 Go de RAM (LPDDR5), 128 Go de stockage (UFS 3.1) et une batterie de 4 306 mAh (avec support de la charge rapide). Google revendique jusqu’à 72 heures d’autonomie sur une seule charge en utilisant le mode d’économie extrême. Et pour les amoureux des écouteurs ou casques filaires, mauvaise nouvelle : il n’y a plus de prise jack 3,5 mm. C’est le premier Pixel de la gamme A à ne pas en avoir.

Pour la partie photo, on retrouve un capteur grand-angle de 12,2 mégapixels et un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels. À noter qu’il est possible de filmer en 4K à 30 ou 60 images par seconde. Pour les ralentis, c’est du 1080p à 240 images par seconde. À l’avant, Google propose un capteur au centre sur la partie supérieure qui fait 8 mégapixels. Il faut se contenter de vidéos en 1080p à 30 images par seconde. Et dans un autre domaine, on retrouve un capteur d’empreintes sous l’écran.

Où précommander le Pixel 6a ?

Le Pixel 6a est proposé à partir de 459 euros sur le Google Store. Il y a également une offre chez SFR pour avoir le smartphone à 1€ puis 3€/mois, prix auquel il faut ajouter un forfait.