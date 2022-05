Pixel 3a et 3a XL : la dernière mise à jour sera pour juillet

Google annonce une date pour la dernière mise à jour de ses Pixel 3a et 3a XL, ce sera en juillet. Après cela, les propriétaires des deux smartphones qui ont vu le jour en 2019 pourront tirer un trait sur le support logiciel pour ce qui est d’Android et de la sécurité.

Fin des mises à jour pour les Pixel 3a

Google avait au départ promis trois ans de mise à jour Android et de sécurité pour ses Pixel 3a et 3a XL, et cette semaine marque justement le troisième anniversaire. L’ultime mise à jour aurait donc dû être celle de mai. Mais comme c’est souvent le cas avec ses smartphones en fin de vie (d’un point de vue logiciel), Google accorde une ou deux mises à jour mensuelles supplémentaires.

Voici ce que le groupe a déclaré à 9to5Google :

En mai 2019, lors du lancement des Pixel 3a et Pixel 3a XL, nous avons annoncé que les appareils recevraient trois ans de mises à jour logicielles et trois ans de mises à jour de sécurité à partir du moment où nos appareils sont devenus disponibles sur le Google Store. La mise à jour finale pour les Pixel 3a et Pixel 3a XL sera déployée auprès des utilisateurs d’ici juillet 2022.

Google propose des mises à jour chaque mois. Néanmoins, les deux smartphones n’auraient pas le droit à celle de juin. Ils vont se contenter de celle de juillet qui sera l’ultime version.