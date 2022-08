Oppo ne va plus inclure de chargeur avec certains smartphones

Oppo va rejoindre la liste des constructeurs qui ont décidé de ne plus inclure un chargeur dans la boîte de leurs smartphones. Dans le cas de la marque chinoise, qui a lancé aujourd’hui ses smartphones Reno 8 et sa première tablette en France, ce sera une réalité dès 2023.

Billy Zhang, le vice-président des ventes et services à l’étranger d’Oppo, a évoqué ce sujet aujourd’hui lors d’une interview avec plusieurs médias. « L’année prochaine, nous allons retirer le chargeur de sa boîte pour plusieurs produits. Nous avons un plan », a déclaré le responsable. Il n’est toutefois pas entré dans les détails concernant les produits concernés au départ.

Le cadre a fait comprendre que le changement serait pour des marchés spécifiques, en fonction du produit lui-même. Il se peut qu’Oppo décide de retirer le chargeur pour certains pays et pas pour d’autres. « Il n’est pas si facile pour les consommateurs d’avoir accès aux chargeurs SuperVOOC, nous devons donc les garder dans la boîte. Cependant, comme nous développons nos activités commerciales, nous envisageons de retirer les chargeurs de la boîte et de les proposer en magasin afin que nos utilisateurs puissent les acheter et continuer à les utiliser même lorsqu’ils mettent à niveau leurs appareils ».

Plusieurs constructeurs, comme Apple, Samsung et Google, ont déjà retiré le chargeur de la boîte avec leurs smartphones. Officiellement, les marques disent le faire pour le bien de l’environnement, estimant que la plupart des consommateurs ont déjà un exemplaire venant d’un autre smartphone ou acheté séparément.

À noter au passage qu’Oppo a pour maison-mère BBK Electronics, qui contrôle aussi OnePlus et Realme. Il ne serait pas étonnant qu’eux aussi retirent prochainement le chargeur de la boîte.