Oppo lance sa première tablette en France, la Pad

Oppo fabrique des tablettes depuis des années, mais ces dernières sont quasi exclusivement réservées au marché chinois. Le lancement de la Pad est donc un petit évènement en soi puisqu’il s’agit de la toute première tablette Oppo à être commercialisée en France (Pad Air en Chine). ! La Pad embarque un écran LCD 10,36 pouces à la résolution 1200 x 2000 pixels, un processeur Snapdragon 680 de Qualcomm épaulé par 4 Go de RAM, 64 à 128 Go de capacité de stockage (+ port microSD), des haut-parleurs compatibles Dolby Atmos, un capteur photo 8 megapixels à l’arrière et 5 megapixels à l’avant ainsi qu’ une batterie 7100 mAh avec charge 18W.

La Pad tourne sous Android 12 et l’interface (surcouche) Color OS 12.1 spécialement conçue pour la tablette. Le gros atout de cette tablette moyen de gamme, c’est avant tout un prix canon de 299 euros pour le modèle équipé de 64 Go de stockage et de 349 euros pour le modèle avec 128 Go (en coloris gris, le seul proposé en France). La tablette fonctionne normalement avec un stylet, mais ce dernier n’est malheureusement pas proposé à la vente dans l’hexagone.

L’oppo pad est disponible dès aujourd’hui en version chez 64Go ou 128go aux prix respectifs de 299,90€ et 329,90€.

