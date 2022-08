Les Oppo Reno 8, Reno 8 Pro et Reno 8 Lite sont disponibles à la vente en France

Oppo lâche enfin sa gamme de smartphones Reno 8 dans l’hexagone. On connaissait déjà les spécifications de ces modèles, mais un petit rafraichissement ne fait jamais de mal. Ainsi donc et pour rappel, les Oppo Reno 8, Reno 8 Pro et Reno 8 Lite sont équipés de dalles Amoled de 6,7 pouces (Reno 8 Pro) ou 6,4 pouces (Reno 8) avec des taux de rafraichissement de respectivement 90 Hz et 60 Hz, de processeurs MediaTek Dimensity 8100 (Reno 8 Pro) et Dimensity 1300 (Reno 8), d’un bloc photo à trois optiques (capteur principal grand angle de 50 mégapixels pour le grand-angle + ultra grand angle de 8 megapixels + capteur macro 2 megapixels), et d’une batterie 4500 mAh et 80 W.

Oppo Reno 8 et 8 Pro

Le Reno Lite doit se contenter d’une dalle Amoled 6,43 pouces avec taux de rafraichissement de 60 Hz, d’une batterie 4500 et 33W et d’un bloc photo plus restreint (un capteur principal 64 megapixels + capteur macro 2 megapixels + capteur profondeur 2 megapixels). Le reste des specs ne varie pas par rapport aux deux autres modèles. Les tarifs sont de 449,90 euros pour le Reno 8 Lite, 599,90 euros pour le Reno 8 et 799,90 euros pour le Reno 8 Pro.

Reno 8 Lite :

Reno 8 :

Reno 8 Pro :