Microsoft admet que les ventes de Xbox One ont été inférieures de moitié à celles de la PS4

Microsoft est discret sur les ventes de ses Xbox, mais le groupe a toutefois admis que Sony était loin devant avec sa PlayStation 4. La révélation a été faite dans un document officiel transmis au régulateur national de la concurrence du Brésil.

« Sony a dépassé Microsoft en matière de ventes de consoles et de base installée, ayant vendu plus de deux fois plus de Xbox sur la dernière génération », indique le groupe. La PlayStation 4 a donc largement dominé face à la Xbox One. Les analystes l’avaient déjà annoncé avec leurs propres données et c’est donc maintenant officiel.

Microsoft a cessé de dévoiler les ventes de la Xbox One au début de son année fiscale 2016. Mais des analyses du cabinet Ampere Analysis avaient notamment permis d’apprendre que la base installée était de 51 millions d’unités à la fin du deuxième trimestre de 2020. Pour sa part, Sony a dévoilé en mars avoir vendu 117,2 millions de PlayStation 4 depuis le lancement. Au vu de la déclaration de Microsoft, il y a eu au mieux 58,6 millions de Xbox One vendues. Du côté de Nintendo, il y a actuellement 111,08 millions de Switch vendues.

La génération de la Xbox One n’a donc pas été excellente pour Microsoft au niveau des ventes par rapport à ses concurrents. Mais la situation semble meilleure avec les Xbox Series X et S. Le groupe ne communique toujours pas des chiffres de vente, mais Ampere Analysis dit que la PlayStation 5 se vend 1,6 fois mieux. La différence est donc moindre par rapport à la génération précédente. Aussi, Satya Nadella, le patron de Microsoft, assure que le groupe a été le leader sur le marché des consoles aux États-Unis, et ce depuis trois trimestres maintenant.