Molotov Plus : le prix de l’abonnement va augmenter de 50%

C’est la période des hausses de prix pour les abonnements en ce moment avec Amazon Prime, Twitter Blue et maintenant Molotov Plus. Le service pour voir les chaînes de télévision annonce une hausse de l’ordre de 50%.

À compter du 3 août, l’abonnement Molotov Plus verra son prix passer de 3,99€/mois à 5,99€/mois. Il est toutefois bon de noter que toute personne qui prend cette formule avant le 3 août conservera le prix de 3,99€/mois. Reste à voir si le prix sera réellement maintenu sur la durée ou si ce sera uniquement pendant quelques mois.

Molotov Plus va passer de 3,99 à 5,99 euros par mois, sauf si vous vous abonnez avant le 3 août #Inflation pic.twitter.com/Yn5NtiNhjC — David Legrand ☁️ ⌛ (@davlgd) July 29, 2022

De base, Molotov propose de voir gratuitement 36 chaînes de télévision. Mais le service a été conflit avec TF1 et M6, à tel point qu’il y a eu des procès et que les deux chaînes privées ont gagné. Depuis un moment maintenant, l’accès aux chaînes des groupes TF1 et M6 nécessite Molotov Plus. Cet abonnement propose au total l’accès à plus de 80 chaînes, l’enregistrement, le replay et un accès à 4 écrans en Full HD.

Vous savez donc ce qu’il vous reste à faire si l’offre vous intéresse : il est conseillé de la prendre avant le 3 août pour éviter la hausse de prix de 50%. À noter que le premier mois est offert.