Condamné, Molotov ne peut plus diffuser M6, W9 et 6ter

Molotov n’est plus autorisé à diffuser les chaînes du groupe M6 (M6, W9 et 6ter). Le tribunal judiciaire de Paris a pris cette décision parce que le service permettant de regarder des chaînes de télévision transmettait les trois chaînes sans autorisation. Il doit verser 7 millions d’euros au groupe audiovisuel.

La fin de M6, W9 et 6ter sur Molotov

Dans le détail, Molotov devra dans les huit jours de la signification du jugement cesser de diffuser les chaînes M6, W9, et 6ter, ainsi que des services et fonctionnalités associés. La service doit également arrêter d’utiliser sur sa plateforme et dans ses annonces commerciales ces mêmes marques, précise la décision de justice. Concernant les 7 millions d’euros, ils doivent être versés au titre de la contrefaçon des droits voisins de l’entreprise de communication audiovisuelle.

150 000 euros s’ajoutent aux 7 millions d’euros au titre de la contrefaçon de marques. C’est une sanction pour la reproduction sans autorisation de M6, des logos et signes liés à ses chaînes. Il y a également 100 000 euros supplémentaires pour « parasitisme », en générant un avantage concurrentiel indu.

Cette décision survient après plusieurs années de négociations infructueuses entre les deux parties sur les conditions financières de distribution des chaînes du groupe M6 sur Molotov. Malgré la décision de justice aujourd’hui, les deux groupes discuteraient pour trouver un accord.