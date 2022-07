Hausse du prix d’Amazon Prime en France : jusqu’à 46% d’augmentation

Amazon annonce une hausse importante du prix de son abonnement Prime en France et dans d’autres pays en Europe. L’augmentation atteint 46% selon la formule, ce qui est plus que notable.

C’est par e-mail qu’Amazon a prévenu la hausse de prix pour son abonnement Prime. Voici les nouveaux tarifs :

Comme nous pouvons le voir, il s’agit d’augmentations importantes. Pourquoi ce choix ? « Ce changement est lié à l’augmentation des coûts d’exploitation de Prime », indique Amazon dans son e-mail. Voici ce qu’ajoute le commerçant en ligne :

Nous concentrons nos efforts à constamment améliorer le programme Prime. Depuis que nous avons lancé Prime en France, nous avons élargi la sélection de produits éligibles à la livraison rapide et illimitée Prime ; ajouté et étendu la livraison rapide de courses alimentaires ; et ajouté plus de divertissements digitaux de qualité, y compris des séries TV et films sur Prime Video, la musique avec Amazon Music Prime, les jeux avec Prime Gaming et les livres avec Prime Reading. Prime Video, en particulier, a augmenté le nombre de séries et de films Amazon Original et a ajouté l’accès à du contenu sportif dans les territoires éligibles.