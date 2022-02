Molotov : l’accès aux chaînes de TF1 nécessite maintenant un abonnement

Il va falloir désormais payer si vous voulez voir les chaînes du groupe TF1 avec Molotov. L’application pour voir les chaînes de télévision annonce aujourd’hui la décision à ses utilisateurs.

Un accès payant pour voir TF1 sur Molotov

« Compte tenu des conditions posées par le Groupe TF1 pour maintenir un accès gratuit de ses contenus sur sa plateforme, Molotov est désormais contrainte de distribuer les chaînes en clair du Groupe TF1 dans ses offres payantes », indique le service. Cela concerne TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films et LCI. L’accord concerne également les replays et les bonus de ces chaînes (ce sera prochainement disponible).

Il existe plusieurs offres payantes chez Molotov, avec chacune qui donne accès à certaines chaînes. Il faudra désormais souscrire à l’une d’entre elles pour avoir accès aux chaînes de TF1. De plus, les chaînes TV Breizh, Ushuaïa TV et Histoire TV (qui appartiennent à TF1) ne sont pour l’instant plus disponibles, même avec les offres payantes.

« Molotov regrette cette situation, et réaffirme son attachement à la gratuité pour tous des chaînes en clair de la TNT. Il est d’ailleurs important de noter que toutes les autres chaînes de la TNT sont accessibles gratuitement sur Molotov, en dehors de celles des groupes TF1 et M6 », rappelle le service.

Pour rappel, le tribunal judiciaire de Paris a condamné Molotov le mois dernier à verser 8,5 millions d’euros au groupe TF1 pour contrefaçon. Le service diffusait les chaînes sans accord précis. En décembre, Molotov avait déjà été condamné à verser plus de 7 millions d’euros à M6 dans un dossier similaire.