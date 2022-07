Pour la première fois, Meta (Facebook) annonce une baisse de son chiffre d’affaires

Meta, la maison-mère de Facebook, a publié ses résultats financiers pour le deuxième trimestre de 2022 et ils ont quelque peu surpris les marchés, sachant que c’est inférieur à ce qui est attendu, ce qui n’est pas courant pour le groupe.

Des résultats inférieurs aux attentes dans l’ensemble pour Meta

Le chiffre d’affaires de Meta a été de 28,822 milliards de dollars au deuxième trimestre de 2022, contre 29,077 milliards de dollars un an plus tôt, soit une baisse de 1%. C’est la première fois que la maison-mère de Facebook affiche un chiffre d’affaires trimestriel en recul. Aussi, le revenu moyen par utilisateur (ARPU) s’établit à 9,82 dollars.

Cela ne s’arrête pas là en réalité puisque le bénéfice net est passé de 10,394 milliards de dollars à 6,687 milliards de dollars, soit une baisse de 36%. Le bénéfice par action s’établit, lui, à 2,46 dollars cette fois-ci, là où il était de 3,61 dollars un an plus tôt.

En comparaison, les marchés s’attendaient à des revenus de 28,94 milliards de dollars, un bénéfice par action de 2,59 dollars et un ARPU de 9,83 dollars.

Légère hausse pour le nombre d’utilisateurs

Meta a également révélé que Facebook compte désormais 2,93 milliards d’utilisateurs mensuels, dont 1,97 milliard qui se connectent tous les jours. Cela représente une légère hausse de 1% et 3% respectivement. Si l’on englobe toutes les services du groupe (Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger), on atteint 3,65 milliards d’utilisateurs mensuels (+4% sur un an), dont 2,88 milliards chaque jour (+4%).

« Il était bon de voir une trajectoire positive sur nos tendances d’engagement ce trimestre provenant de produits comme les Reels et de nos investissements dans l’intelligence artificielle », a déclaré Mark Zuckerberg, PDG de Meta. « Nous mettons une énergie et une concentration accrues autour de nos principales priorités d’entreprise qui débloquent des opportunités à court et à long terme pour Meta, et les personnes et entreprises qui utilisent nos services ».

Des prévisions qui ne rassurent pas

En attendant, les marchés ne sont pas très rassurés pour l’avenir à court terme. En effet, Meta a dit s’attendre à un chiffre d’affaires sur la période juillet-septembre compris entre 26 milliards et 28,5 milliards de dollars, alors que les analystes anticipaient un montant de 30,52 milliards de dollars.

L’action est en recul de 4,65% à 161,70 dollars en post-séance à la Bourse.