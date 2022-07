DALL-E : l’IA de génération graphique passe en bêta et sera utilisée par près d’un million d’utilisateurs

DALL-E, l’IA de génération graphique qui parvient à créer des images stupéfiantes à partir d’une simple description textuelle, vient de passer en bêta. OpenAI a annoncé la bonne nouvelle et a précisé dans la foulée que cette avancée majeure du développement va permettre à l’IA de toucher un million d’utilisateurs supplémentaires. Ce nombre d’utilisateurs correspond à peu près la totalité des personnes qui se sont inscrites sur liste d’attente pour pouvoir faire joujou avec DALL-E.

Les bêta testeurs recevront en sus 50 crédits (soit 200 images à générer) pour le premier mois d’inscription, puis 15 crédits (60 images) par mois. Il sera aussi possible d’acheter 115 crédits (460 images) pour 15 dollars. A noter que les images récupérées pourront être utilisées dans le cadre d’une exploitation commerciale, un gros point fort du contrat passé entre OpenAI et les bêta testeurs.

OpenAI précise en outre que de nombreux points litigieux de DALL-E ont été corrigés. L’IA ne traite pas les images de personnalités politiques, des filtres retireront automatiquement les images violentes, racistes ou explicites (il ne sera donc pas possible de demander « Scarlett Johansson nue et à cheval sur un pélican rose géant ») et les résultats traduiront mieux la diversité de la population humaine. Les IA de génération d’images vont-elles enfin sortir du bois et se démocratiser ?