Aurora : X lance son IA de génération d’images… avant de la retirer sous les critiques

C’est un « epic fail » comme on en fait peu : X a lancé il y a quelques heures à peine son LLM de génération d’images… avant de devoir le retirer sous la pression des critiques et des premières polémiques. Dans le détail, Aurora est la version « upgradée » d’un générateur d’images déjà présenté il y a quelques mois et dont la principale spécificité par rapport à ses concurrents est de pouvoir générer des images photoréalistes sans aucune modération (ou presque).

Just the beta version, but it will improve very fast — Elon Musk (@elonmusk) December 7, 2024

Comme on peut s’en douter, c’est cette absence quasi totale de modération et de contrôle sur les images générées qui a fait exploser l’IA en plein vol. En fait, seuls les « nudes » et les images pornographiques sont prohibées tandis que la violence la plus crue est absolument sans filtre, y compris lorsqu’il s’agit de mettre en scène des personnalités publiques ! Malgré la présence d’un marqueur d’IA dans l’image générée, le risque de production de « fakes » était bien trop grand, même si (fort heureusement finalement), les quelques ratés de l’IA suffisent souvent à déterminer la nature artificielle des images : la génération des mains présente souvent de gros défauts et l’IA se prend à « halluciner », des anomalies récurrentes et en bien plus grand nombre que chez le concurrent Midjourney par exemple.

Le retrait ultra-rapide d’Aurora n’a pas été commenté en détail par X ou xAI, Elon Musk se contentant de rappeler que l’IA était encore en phase bêta mais qu’elle s’améliorerait rapidement.