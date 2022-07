Buzz l’Éclair sera en streaming le 3 août sur Disney+, sauf en France

Buzz l’Éclair, le dernier film en date de Pixar, a maintenant une date de sortie en streaming sur Disney+ : ce sera le 3 août. Mais à l’instar des autres films, cela concerna tous les pays, sauf la France.

Buzz l’Éclair en août sur Disney+… mais pas en France

L’absence de Buzz l’Éclair sur Disney+ en France au mois d’août s’explique par la chronologie des médias. Cette loi française impose un délai entre la sortie d’un film au cinéma et la disponibilité sur les autres supports (DVD/Blu-ray, VOD, plateformes de streaming, télévision). Au départ, la loi imposait un délai de 36 mois, soit trois ans. La chronologie des médias a évolué cette année et le délai est de 15 mois pour Netflix et 17 mois pour les autres comme Disney+ et Amazon Prime Video. Netflix a un avantage parce qu’il participe davantage à la création française (200 millions d’euros en 2022 par exemple).

Quand pourra-t-on voir le film sur Disney+ ? Il a vu le jour au cinéma le 22 juin dernier. On peut donc s’attendre à une arrivée sur Disney+ France à la fin de septembre 2023.

Bien sûr, certaines personnes ne seront pas patientes et utiliseront un VPN pour avoir une adresse IP belge ou suisse par exemple. Cela leur permettra de voir Buzz l’Éclair sur Disney+ dès le 3 août. Ces pays proposeront le doublage avec la version française de France (et non du Québec), donc les Français qui passent par le VPN auront les mêmes voix.

Il y a aussi le cas des personnes qui téléchargeront illégalement le film. Là aussi, ces personnes auront le film en français avant l’arrivée officielle sur Disney+ en France.

Pour rappel, Disney a récemment critiqué la chronologie des médias, au point que son prochain film Avalonia ne sortira pas au cinéma en France, mais directement sur Disney+. Netflix a également critiqué la loi française, estimant que l’attente pour la sortie en streaming devrait être de quelques semaines et non plusieurs mois.